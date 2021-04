König Philippe, Königin Mathilde, Kronprinzessin Elisabeth, Prinz Gabriel, Prinz Emmanuel und Prinzessin Eléonore. Hier finden Sie immer die aktuellsten Bilder vom belgischen Königshaus.

König Philippe von Belgien hat am 15. April seinen 61. Geburtstag gefeiert. Der Palast hat zu seinem Ehrentag ein Foto von ihm veröffentlicht. Da sieht der König ganz schön nachdenklich aus.

Geburtstagskind Königin Mathilde

dpa Bildfunk Picture Alliance

Königin Mathilde von Belgien ist am 20. Januar 2021 48 Jahre alt geworden. Seit 21 Jahren ist sie jetzt schon mit Philippe verheiratet, heute König der Belgier. Das Foto ist im Juni letzten Jahres in Anderlecht entstanden.

Weihnachten im Palast

dpa Bildfunk Picture Alliance

Die belgische Königsfamilie hat sich für das traditionelle weihnachtliche Familienfoto schick gemacht. Im feierlich geschmückten Thronsaal im Königlichen Palast ließen sich das Königspaar und ihre Kinder ablichten (16.12.2020).

Belgische Kronprinzessin macht Ausbildung an der Militärakademie

Belgiens Kronprinzessin Elisabeth hat Anfang September 2020 mit ihrer Ausbildung an der Königlichen Militärakademie in Brüssel begonnen. Die 18-Jährige tritt damit in die Fußstapfen ihres Vaters, König Philippe. Während der militärischen Grundausbildung muss sie wie alle anderen eine Uniform tragen und das harte Sportprogramm absolvieren. Im Gelände war sie auch schon mit dem Gewehr unterwegs. Die Thronfolgerin will an der Militärakademie für ein Jahr Kurse in Sozial- und Militärwissenschaft belegen.