"1000 und eine Nacht" brauchte zwei Anläufe, bis Klaus Lage damit der Durchbruch gelang. Heute hat es die Textzeile "und es hat 'Zoom' gemacht" sogar in den deutschen Sprachgebrauch geschafft. Nun wird "der deutsche Joe Cocker" 75 Jahre alt.

Die ersten Erfolge von Sänger Klaus Lage

Seine erste Schallplatte hat Klaus Lage 1978 herausgebracht und sich dabei selbst auf die Schippe genommen: "Alle ham's geschafft, außer mir". Bis er es geschafft hatte, gingen tatsächlich noch sechs Jahre ins Land. Dann kam seine Sternstunde mit dem Lied "1000 und eine Nacht".

"Tausend Mal berührt, tausend Mal ist nichts passiert." So schlimm war es nicht, doch der heutige Partyklassiker und Ohrwurm hatte zunächst Ladehemmung – zumindest in der ZDF-Hitparade. Als Klaus Lage den Song im Juni 1984 vorstellte, war die Reaktion verhalten.

"1000 und eine Nacht" wird zum Hit

Während der Sommermonate 1984 wendete sich das Blatt: Die Platte konnte sich hoch in den Singlecharts platzieren und führte viele Rundfunkhitparaden an. Dies führte dazu, dass Klaus Lage mit dem Lied in der ZDF-Hitparade in Berlin noch einmal auftreten durfte.

Im zweiten Anlauf erzielte er ein sensationelles Ergebnis: 44,3 % aller Zuschauer wählten es als Favorit. In Dieter Thomas Heck fand Klaus Lage einen uneingeschränkten Befürworter seiner Musik. In seiner Ansage zu Klaus Lage lobte der Moderator: "Ein Rocker par excellence, ein hervorragender Jazzmusiker, ein Mensch, der die Musik eigentlich gepachtet hat, im Herzen trägt".

"1000 und eine Nacht" "1000 und eine Nacht" entstand in den Niederlanden, wo die Eltern seines Bassisten ein Ferienhaus hatten. Dort konnte in dem nahe gelegenen Gemeindehaus ungestört geprobt werden. Das Wort "Zoom" war eine Idee von Klaus Lage, angelehnt an die Comic-Sprache.

Klaus Lage verhalf Götz George zum Erfolg

Als dem pöbelnden Duisburger Tatort-Kommissar Horst Schimanski alias Götz George 1985 der Sprung auf die Kinoleinwand gelang, war Klaus Lage an dem Erfolg maßgeblich beteiligt. Mit seiner Titelmusik "Faust auf Faust" zu dem Film "Zahn und Zahn" landete er einen Coup.

Schauspieler und Musiker bildeten ein starkes Team und hinzukam, dass sich Götz George für den Titelsong wirklich begeisterte. Auch 1990 gingen Schimanski und Klaus Lage in "Unter Brüdern" entsprechend dem Titellied "Hand in Hand".

Klaus Lage arbeitete mit Joe Cocker zusammen

Auch bei den Tatort-Verantwortlichen hatte seine Musik Zuspruch gefunden. Für den Streifen "Zabou" komponierte Klaus Lage "Now you're gone" und war zudem in einer Nebenrolle als Koch zu sehen.

Als Highlight seiner Karriere bezeichnete der Musiker die Zusammenarbeit mit Joe Cocker, der den Titelsong interpretierte. Lage erinnerte sich: "Cocker war mit seiner Band zu dieser Zeit auf Europa-Tournee und an den spielfreien Tagen entstanden die Aufnahmen in einem Studio in Tutzing."

Klaus Lage wurde zum Schauspieler

Fünf Jahre später kamen die Walt-Disney-Studios auf Lage zu, um beim Film-Projekt "Toy Story" mitzuarbeiten. Er übersetzte und interpretierte vier Songs des von Randy Newman geschriebenen Soundtracks.

Die Herausforderung, in größerem Rahmen selbst zu schauspielern, hat er noch im selben Jahr angenommen. Im von Diether Dehm geschriebenen Musical "Stars" stand Klaus Lage in der Hauptrolle auf der Bühne.

Klaus Lage ist geprägt von Little Richard und Elvis Presley

Klaus Lage wurde durch die Hits von Little Richard und Elvis Presley geprägt, die er über die Wellen von Radio Luxemburg hörte.

"Rock'n'Roll hat mich geprägt, auch wenn ich kein Rockabilly-Künstler geworden bin."

Im Alter von 26 Jahren verschrieb er sich ganz der Musik und war zunächst im "Berliner Rock Ensemble" als Sänger und Gitarrist mit dabei. Er verließ das Quintett trotz erster Erfolge, um als Liedermacher aufzutreten und machte sich langsam in der Berliner Folk-Club-Szene einen Namen: "Die Gage betrug zwischen 20 und 50 DM", so Lage. 1978 debütierte er schließlich auf dem Plattenmarkt.

Klaus Lage und sein Musikstil

„Ich war schon immer ein bluesiger Liedermacher, der zunehmend eigene Sachen geschrieben hat.“

Dennoch möchte sich der Musiker musikalisch nicht festlegen lassen, denn sein Repertoire ist breit aufgestellt. Zusammenfassend gesagt, singt er deutsche Lieder.

Viele seiner Alben – manche mit Gold oder Platin ausgezeichnet – begleitete Klaus Lage mit entsprechenden Tourneen, die ihn durch ganz Deutschland führten. All diese Aktivitäten sorgten für einen randvollen Terminkalender. "280 Tage im Jahr war ich weg", resümierte er.

Klaus Lage heute

Heute lässt er es ruhiger angehen, macht aber nach wie vor Musik. Zwar ist der Bart grau geworden, aber ansonsten ist er der bodenständige Typ geblieben, der er schon immer war. Klaus Lage arbeitet selbstbestimmt, ohne Druck und vor allem ohne den ganzen Hype drum herum.

Seine Discografie setzt er seit einigen Jahren auf eigenem Label fort und zeigt ihn in unterschiedlichen Facetten. So präsentierte er 2018 ein "Big-Band-Projekt", das er zusammen mit der "Big Band der Bundeswehr" auf die Beine stellte. Seine Lieder für zwanzig Musiker in völlig anderen Arrangements auf die Bühne zu bringen, war eine ganz besondere Herausforderung.

Klaus Lage macht noch immer Musik

Ebenfalls mit großer Besetzung entstand 2022 das Soul-Album "Je wahrer die Liebe" und aktuell ist genau das Gegenteil angesagt: ein Klavier, eine Stimme. Schon seit etlichen Jahren ist Klaus Lage unter dem Titel "Zu Zweit.Live" mit dem Musiker Bo Heart unterwegs.

In einem Zeitungsinterview erklärte die Ikone der deutschen Rockmusik: "Ich mag es, wenn wir die Lieder auf das Wesentliche runterbrechen." Welche Spielfreude die Protagonisten bei diesen Konzert-Abenden zeigen, ist auch auf seinem jüngsten Album nachzuhören.

Steckbrief