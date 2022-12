Jahresrückblick 2022: Ganz große Gefühle bei den Schlager-Promis

per Mail teilen

Trennungen, Rücktritte, Hochzeiten: 2022 war viel los bei Schlager-Promis wie Matthias Reim, Anna-Carina Woitschack oder Stefan Mross. Und natürlich waren dabei immer große Gefühle im Spiel. Oder? In unserem Jahresrückblick schauen wir mal etwas genauer hin - mit einem kleinen Schalk in den Augen.

Trennung: Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross machen trotzdem weiter

Wie bitte...? Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross trennen sich? Diese Nachricht hat im November des Jahres die Schlagerwelt erschüttert. Schließlich galten die beiden als DAS Traumpaar des Schlagers und waren immer und überall zusammen zu sehen. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hatten sie sich erst medienwirksam verlobt und sich dann sogar in einer Live-Sendung das Ja-Wort gegeben. Und durch die beliebte TV-Show "Immer wieder sonntags" führten sie lange Zeit Seite an Seite. Jetzt das Liebes-Aus - verkündet bei Instagram.

Ein Trost für Fans: Das Aus gilt "nur" für die Liebe. Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross wollen weiterhin gemeinsam auf der Bühne stehen. Warum es privat nicht funktioniert hat, können wir nur zwischen den Zeilen herauslesen. Ob wir die wahren Gründe für die Trennung (oder für die Hochzeit) je erfahren werden?

Rücktritte: Schlagerstars wie Vicky Leandros hören auf - und gehen auf Tournee

Jürgen Drews (77) hat es vorgemacht, andere ziehen nach: Auch Ute Freudenberg (66), Howard Carpendale (76) und Vicky Leandros (70) wollen nicht mehr weitermachen - "Howie" zumindest bei der "Schlagernacht des Jahres". Das ist überhaupt nicht verwunderlich, schließlich sind sie alle im Rentenalter. Wenn die Stars nur nicht die Gelegenheit nutzen würden, um im gleichen Atemzug auf ihre anstehenden Tourneen hinzuweisen... Und was macht "Onkel Jürgen"?

"Die letzten zwei Jahre haben wir gemerkt, dass es auch ohne Bühne geht. Gerade Jürgen hat gemerkt, wie schön es ist, zu Hause zu sein."

Jürgen Drews, Ramona und ihre Hunde: Es gibt auch ein Leben abseits der Schlagerbühne. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Zuhause ist es einfach am schönsten! Doch wie singt die unvergessene Trude Herr so treffend? "Niemals geht man so ganz" Zumindest bei Herrn Carpendale hat das mit dem Comeback nach dem Rücktritt schon mal gut funktioniert...

Noch ein Reim-Baby: Christin Stark bringt Tochter zur Welt

Zoe heißt das kleine Töchterchen, das Christin Stark Ende März zur Welt gebracht hat. Für die 33-jährige Sängerin ist es das erste Kind - für ihren Mann Matthias Reim bereits das siebte. Der Papa zeigt sich in der Öffentlichkeit trotzdem hellauf begeistert:

"Die Kleine ist eines der schönsten Wesen, die ich jemals gesehen habe auf dieser Welt."

Eigentlich könnte das Papasein für den 65-Jährigen ja mittlerweile fast Routine sein. Mit fünf anderen Frauen hat er schon sechs Kinder auf die Welt gesetzt. Ausgerechnet im Geburtsjahr von Baby Nummer sieben zwingt ihn ein Burnout zu einer Auszeit. Doch wer weiß: Vielleicht tut es "Matze" ja gerade deswegen so gut, dass nochmal neues Leben in die Bude kommt und ihn auf andere Gedanken bringt. Wir gönnen es ihm!

Hochzeit: Anita Hofmann findet ihr Liebes-Glück - und geht eigene Wege

dpa Bildfunk Picture Alliance

Sie ist "unter der Haube"! Anita Hofmann hat mit 45 Jahren ihre große Liebe Christian Filip geheiratet. Und was war das für ein Mega-Event! Eine Traum-Hochzeit im schwäbischen Meßkirch, an dem sogar die Fans der Sängerin teilhaben durften (und natürlich auch die Medien). Schwester Alexandra ist richtig erleichtert.

"Ich warte jetzt 21 Jahre drauf, dass meine Schwester den gleichen Gang geht wie ich – und nach 21 Jahren ist es endlich wahrgeworden. Das war schon ein bisschen sentimental."

Und was heißt das jetzt für die Zusammenarbeit der Schwestern, die ja gemeinsam als Schlager-Duo auf der Bühne stehen? Tatsächlich tun sich beruflich neue Türen für Anita auf - und sie möchte auch mal eigene Wege ohne Alexandra gehen. Zum Beispiel als Moderatorin beim Radio. Da könnte es von Vorteil sein, wenn der frischgebackene Ehemann Programmchef bei einem Radiosender ist...

Vanessa Mai: Doku, Bio, Gameshow - und was wird aus dem Schlager?

"Ich wollte auf die Bühne, ich wollte eine Arena füllen, ich wollte ein Album machen. Ich wollte all das, was ich jetzt mache, aber ich wollte es halt frei machen. Und nicht mit diesen ganzen Einschränkungen."

Vanessa Mai klingt in der ARD-Doku sehr nach Befreiungsschlag. Schluss mit dem "Schlager-Korsett"! Lieber einen Laufband-Talk mit Promis, ein Album, das auch nach anderen Musikrichtungen klingen will, eine Biografie (ja, mit 30!) - und jetzt noch eine Gameshow oben drauf. Die 30-jährige Sängerin bemüht sich nach Kräften, die branchenüblichen Wege zu verlassen. Eine Frage bleibt aber offen...

Wie viel Schlager steckt wirklich noch in Vanessa Mai? Sie trägt das Wort nicht mehr auf dem Top und hat sich vom "System Schlager" befreit - sagt aber trotzdem: "Schlager schlägt immer in meiner Brust". Will sich da jemand ein Türchen offenlassen? Wer weiß, vielleicht hat das ja auch mit der Familie zu tun: Schließlich ist Schwiegermama Andrea Berg eine der bekanntesten Schlagersängerinnen - zu der Vanessa offenbar ein gutes Verhältnis hat.