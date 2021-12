Helene Fischer bekommt ein Baby, ABBA macht wieder Musik und "Wetten, dass...?" begeistert immer noch: 2021 war einiges los in der bunten Welt der Stars und Promis - trotz Corona. Wir haben die 5 spannendsten Geschichten für Sie rausgesucht!

Helene Fischer - endlich schwanger!

Helene Fischer bei ihrem Auftritt in der Unterhaltungsshow "Wetten, dass..."? picture-alliance / Reportdienste Frederik Kern/Geisler-Fotopress

Helene Fischer ist schwanger! 37 Jahre musste die Sängerin alt werden, bis diese Nachricht mal stimmt. Unzählige Male hatte die Klatschpresse das schon verkündet. Anfang Oktober machte Helene das gemeinsame Glück mit ihrem Partner Thomas Seitel (36) öffentlich. Und die Babynews waren nur der Anfang: Es folgten ein neues Album, ein frischer Look und die Ankündigung einer Mega-Tournee für 2023. Mehr Helene Fischer als in diesem Jahr geht kaum.

Wie haben die Schlagerkolleg*innen auf Helene Fischers Schwangerschaft reagiert?

Thomas Gottschalk und "Wetten, dass...?" - Comeback mit Traumquote

Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten, dass...?" am 6.11.2021 in Nürnberg imago images Future Image

Als Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker am 6. November von der Mattscheibe strahlten, war sie plötzlich wieder da: die gute alte Familienunterhaltung am Samstagabend. Rund 14 Millionen sahen die Jubiläumssendung der Kultshow "Wetten, dass...?" im ZDF. Auf der Promi-Couch nahmen u.a. die ABBA-Stars Björn Ulvaeus und Benny Andersson und Schlagerstar Helene Fischer Platz. Wetten, dass das nicht das letzte Kapitel in dieser Fernseh-Geschichte ist?

"Eine Fortsetzung war eigentlich nie geplant. Angesichts der großen Resonanz werden wir aber sicher darüber noch einmal nachdenken."

Britische Royals: Meghan und Harry schockieren mit Fernseh-Interview

Prinz Harry und Herzogin Meghan im Interview mit der US-amerikanischen Star-Moderatorin Oprah Winfrey dpa Bildfunk Picture Alliance

Erst ziehen sie in die USA und legen ihre royalen Pflichten ab, dann packen sie im Fernsehen aus: Herzogin Meghan und Prinz Harry haben Anfang März mit einem Interview im US-Fernsehen für viel Wirbel gesorgt. Darin werfen die beiden dem britischen Königshaus u.a. Rassismus und Rufmord vor. Meghan nimmt kein Blatt vor den Mund:

"Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Ich dachte, es würde die Situation für alle lösen."

Wie hat die Queen reagiert? Hier gibt's die ganze Geschichte rund um das Interview - und viele schöne Fotos von Meghan und Harry!

Die Pop-Legende lebt - ist ABBA zurückgekommen, um zu bleiben?

Die vier Schweden von ABBA haben sich ganz offensichtlich verändert. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/PA Media | Industrial Light And

Da bringt ABBA 40 Jahre lang nichts Neues raus - und plötzlich sind die vier Schweden wieder da, als wären sie nie weg gewesen. Klar, Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid sind älter geworden. Aber ihre Musik klingt immer noch nach ABBA. Das hört man Songs wie "I Still Have Faith In You" und "Don't Shut Me Down" sofort an. Mit über 70 nochmal neue Musik herauszubringen war den Poplegenden ein Bedürfnis:

"Wir wollten es machen, bevor wir tot sind. Es ist einfach gut es zu tun, bevor man tot ist."

Das neue Album "Voyage" hat sich schon in der ersten Woche mehr als eine Million Mal verkauft und hat weltweit Charterfolge gefeiert. Wie schaffen die Vier das nur? Was ist das Erfolgsgeheimnis von ABBA?

Schlagershow: Carmen Nebel hört auf - Giovanni Zarrella übernimmt

Andreas Gabalier überreicht Carmen Nebel in ihrer letzten Sendung einen Blumenstrauß. dpa Bildfunk Picture Alliance

Am 13. März hieß es in Berlin zum letzten Mal "Willkommen bei Carmen Nebel". Insgesamt 83 Mal präsentierte die Moderatorin am Samstagabend zur besten Sendezeit ihre Unterhaltungsshow. Andreas Gabalier, Andy Borg, Beatrice Egli und viele andere kamen zum großen Abschied. Gerade Schlagerstars wie Andrea Berg haben sich in der ZDF-Sendung richtig zuhause gefühlt.

"Das ist so ein Knistern, das ist eine Familie - und das hat es immer so besonders gemacht. Es ist wie nach Hause kommen."

Mit Carmen Nebels Nachfolger hat das ZDF offenbar einen Glücksgriff getan: "Die Giovanni Zarrella Show" begeisterte schon zweimal Zuschauer*innen und Medien. Offenbar hat der 43-Jährige mit seinem italienischen Charme frischen Wind in den Samstagabend im Zweiten gebracht.