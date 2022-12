Geldgeschenke: kreativ gestaltet und schön verpackt

Egal ob Taufe, Geburtstag oder Hochzeit - Geldgeschenke kommen immer gut an. Besonders, wenn sie originell gestaltet sind. Schauen Sie mal, wie schön man Geld verpacken kann!

Eine Karte mit Euroscheinen selber basteln

Geld verschenken? Klar, warum nicht. Wer nicht viel Zeit hat zu basteln, die Geldscheine aber auch nicht einfach in eine Karte legen möchte, dem könnte diese Idee gefallen. Einfach die Geldscheine rollen, mit doppelseitigem Klebeband auf einer Blanko-Karte fixieren und kleine Flammen aufmalen.

Originelle Verpackung: Geldgeschenk in der Pralinenschachtel

Dass sich in der Pralinenbox so wertvolle Kleinigkeiten befinden, damit rechnet der Beschenkte mit Sicherheit nicht. Falten Sie die Geldscheine ungefähr in die Größe der Pralinen - ob als Fächer, als Rolle oder einfach als Quadrat kommt auf die Formen in der Pralinenschachtel an. Probieren Sie bei dieser Geldgeschenk-Idee ein bisschen herum bis es passt. Dann beim Öffnen der Wow-Effekt: Was für eine gelungene Überraschung!

Geld zum Einzug

Geldgeschenke müssen keineswegs unpersönlich sein. Wie wäre es mit dieser kreativen Idee: Kaufen Sie einen schlichten Bilderrahmen als Verpackung und schneiden Sie mit dem Cuttermesser die Form eines Hauses in ein weißes Blatt Papier. Hinterlegen Sie das Haus mit unterschiedlichen Geldscheinen. Ihr fertiges Kunstwerk rahmen Sie ein. Schon haben Sie ein wunderbar persönliches Geschenk fürs neue Heim.

"Nichts" verschenken

Wer kennt es nicht: Das Geburtstagkind wünscht sich "Nichts" und man ist absolut ratlos, was man schenken soll. Mit dieser Idee können Sie dem Jubilar mit Sicherheit ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Es funktioniert genau so wie mit dem Häuschen im vorherigen Beispiel. Einfach aus einem weißen Papier das Wort "nichts" mit einem Cuttermesser ausschneiden und dann die entstandenen Lücken im Papier mit Geldscheinen hinterlegen. Schreiben Sie "Du wolltest doch" über das ausgeschnittene Wort und "oder?" unten drunter. Einrahmen und fertig ist Ihr lustiges Geldgeschenk!

Kreative Geschenkidee zur Taufe

Auch zur Taufe kann ein originelles Geldgeschenk eine Aufmerksamkeit sein, die von Herzen kommt. Besonders, wenn sie so liebevoll gebastelt wurde. Ist es nicht eine schöne Idee die Geldscheine zu Fischen zu falten? Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben Sie bei YouTube die Suchbegriffe "Geldschein" und "Fisch" ein und folgen Sie den Anweisungen im Video. Mit doppelseitigem Klebeband können Sie die Fische ganz einfach auf einer Karte befesteigen.

Geldgeschenke basteln: Zuschuss für den Traumurlaub

Jemand wünscht sich einen Zuschuss zur geplanten Reise? Da ist diese Idee vielleicht das geeignete DIY. Mit einer Kiste, ein bisschen Sand und einer Portion Kreativität können Sie in Nullkommanix ein geniales Präsent zaubern. Aus Wäscheklammern, Zahnstochern und Heißkleber können Sie Sonnenliegen basteln. Der 50-Euro-Schein ist die Liegefläche und wird mit Klebestreifen befestigt. Weitere Geldscheine können zum Fächer gefaltet werden und dienen als Sonnenschirme.

Gefaltetes Geld als herziges Hochzeitsgeschenk

Ein Zuschuss für das Brautpaar ist vielleicht doch ein besseres Hochzeitsgeschenk als eine wertvolle Sammeltasse. Und diesem liebevoll gestalteten Bild mit den gefalteten Geldscheinen sieht man eindeutig an, dass es von Herzen kommt. Wie kann man aus Papier ein Herz falten? Suchen Sie bei YouTube nach "Geldschein" und "Herz" und folgen Sie der Anleitung im Video. In einem Bilderrahmen sieht das Geldgeschenk nochmal eleganter aus und kommt bestimmt bei jedem Brautpaar gut an.

Originelles DIY: Origami-Schmetterlinge aus der Dose

Was für eine ausgefallene Geschenkidee: Beim Anheben des Deckels flattern Papierschmetterlinge aus der Dose. Und einige davon sind ganz schön wertvoll! Die Anleitung, wie Sie aus Geldscheinen Schmetterlinge falten, finden Sie ebenfalls bei Youtube. Wenn Sie genug Schmetterlinge beisammen haben, befestigen Sie mehrere davon mit Klebeband an einer Schnur und kleben Sie den Anfang der Schnur in den Deckel der Dose. Beim Anheben des Deckels entsteht der Eindruck, Schmetterlinge würden aus der Dose fliegen. Die perfekte Verpackung für Ihr Geldgeschenk.

Geldgeschenke basteln für DIY-Profis: Blumenkranz mit Euroscheinen

Der Phantasie, dem Arbeitsaufwand und dem Geldbetrag sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Wer Freude und Spaß hat beim basteln, hat unendliche Möglichkeiten Geld originell zu verschenken. Ein Blumenherz gespickt mit Origami-Geldschein-Herzen ist aber mit Sicherheit eher etwas für Fortgeschrittene.