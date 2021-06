Der Nachfolger von Dieter Bohlen ist gefunden. Florian Silbereisen sitzt 2022 in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Kommt es jetzt bei seinen Schlagershows im Ersten und seiner Rolle beim ZDF-Traumschiff zu Problemen?

Florian Silbereisen kann sich über neue Aufgaben freuen. Aber wird es auch Probleme geben? dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Lange wurde über die Nachfolge von Dieter Bohlen in der Castingshow DSDS spekuliert. Jetzt ist es offiziell: Florian Silbereisen soll nun in der Jury Platz nehmen. Der Sänger, Moderator und Entertainer ist heiß begehrt. Aber er hat noch viele andere Aufgaben beim ZDF und der ARD. Wie soll er das alles unter einen Hut bekommen?

Kein Dieter Bohlen-Ersatz

Florian Silbereisen ist zwar ab 2020 Teil der Castingshow, allerdings tritt Tobias "Toby" Gad jetzt an die Stelle von Dieter Bohlen. Dieser ist nämlich ebenfalls ein deutscher Musikproduzent. Der "Pop-Titan" hatte als Produzent eine entscheidende Rolle in der Jury und Gad wird nun seine Funktion übernehmen. Demnach hat Silbereisen wohl vermutlich keine so tragende Rolle in der Jury.

2020 war Florian Silbereisen schon einmal Teil der Castingshow DSDS. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Schlagershows und Traumschiff

Nun zum neuen Job von Florian Silbereisen. Der 39-Jährige hat zurzeit einige Eisen im Feuer. Er ist Kapitän des ZDF-Traumschiffs und moderiert außerdem zahlreiche "Schlagerfeste"-Sendungen im Ersten. Besonders heikel wird es wohl als Max Prager auf dem Traumschiff. Im Oktober und November 2020 wurden einige Sendungen für die alljährliche Castingshow produziert. Genau zu der Zeit wurde die Osterfolge des Traumschiffs gedreht. Vermutlich müsste Florian Silbereisen dann in Zukunft das Traumschiff verlassen - das wäre eine große Enttäuschung für die Fans der Sendung.

Die vom MDR produzierten "Feste der Volksmusik" sind ebenfalls sehr zeitaufwendig und fordern vom Gastgeber Silbereisen viel Zeit und Engagement. Auf Anfrage beim MDR konnte man noch keine Auskunft geben, wie es weitergehen soll.

Verträge von Florian Silbereisen

Laut Medienberichten sollen die Verhandlungen über das neue Engagement in der Castingshow allerdings hart gewesen sein. Florian Silbereisen habe einige Bedingungen gestellt. Er soll dort unter anderem verlangt haben, dass er weiter seine Feste-Shows moderieren darf. Auch ein Mitspracherecht bei den restlichen Jurymitgliedern soll dabei eine Rolle gespielt haben. Sein Vorgänger Dieter Bohlen soll pro Staffel um die 1,2 Millionen Euro bekommen haben. Ähnliche Summen dürften auch auf den Helene Fischer-Ex warten.

Wie geht es für Florian Silbereisen 2022 mit dem Traumschiff weiter? ZDF/Dirk Bartling

Florian Silbereisen wird's nicht langweilig

Vermutlich wurden in den Vertragsverhandlungen auch die Bedingungen für die Traumschiff-Folgen geklärt. Zum Jahresende soll aber auch der Vertrag mit dem ZDF auslaufen. Bereits 2020 hatte er auf dem Castingstuhl gesessen, als er für Xavier Naidoo einsprang, der wegen Hassbotschaften im Netz die Jury verlassen musste. Fest steht: Auch wenn der Traumschiff-Vertrag nicht verlängert werden sollte, dürfte Florian Silbereisen jedenfalls in Zukunft nicht langweilig werden.