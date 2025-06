Vom 5. bis 7. September feiern wir das große SWR4 Festival 2025 in Wörth am Rhein. Freuen Sie sich auf Top Oldies von Kultbands wie Smokie und der Hermes House Band und lachen Sie mit den Comedians Ingo Appelt und Maddin Schneider.

Wo man gut gefeiert hat, dahin kommt man gerne zurück: Nach der Premiere im vergangenen Jahr findet das SWR4 Festival 2025 im September erneut in Wörth am Rhein statt. Am ersten September-Wochenende verwandeln wir das Gelände rund um den Bürgerpark in eine Festivalmeile mit viel Musik und Comedy.

Freitag, 5. September: Top Oldies und Classics aus sechs Jahrzehnten

Zum Start ins Festival-Wochenende stehen ab 17 Uhr die Männer von Frontm3n auf der Bühne im Bürgerpark und spielen ihre größten Hits aus sechs Jahrzehnten.

Peter Howarth, Pete Lincoln und Mick Wilson waren bei The Hollies, 10cc, Sailor und The Sweet dabei und spielen bei ihren Konzerten viele bekannte Oldies und Klassiker der Bands, mit denen sie in den 60er- und 70er-Jahren Welterfolge gefeiert haben. "He Ain’t Heavy, He’s My Brother", "Dreadlock Holiday" und "Fox On The Run" sind nur eine kleine Auswahl der Hits, an denen die drei Musiker beteiligt waren.

Für das passende Warm Up sorgt SWR4 DJ Maik Schieber. Der Eintritt in den Bürgerpark ist frei.

Samstag, 6. September: Spaß mit Maddin Schneider und Partyhits von der Hermes House Band

Am Samstagnachmittag gibt es im Bürgerpark viel zu lachen! Comedian und Schauspieler Maddin Schneider kommt nach Wörth und stellt Ihre Lachmuskeln auf die Probe. Gemeinsam mit dem SWR4 Team können Sie sich auf einen spaßigen Tag im Bürgerpark freuen und dabei unsere Moderatorinnen und Moderatoren mal persönlich kennen lernen.

Bürgerpark, 76744 Wörth am Rhein

Eintritt frei

Um 20 Uhr geht es dann in der Festhalle weiter mit der Hermes House Band. Die wahrscheinlich bekannteste Coverband Europas nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Pop-, Disco- und Rockgeschichte. Mit im Gepäck hat die Band Songs wie "I Will Survive", "Country Roads", und "Live Is Life", die schon im Original große Hits waren und von den Holländern nochmal einen frischen Anstrich für die Party bekommen haben.

Ort: Festhalle Wörth

Tickets für den Abend ab sofort im Vorverkauf erhältlich

Sonntag, 7. September: Lachen mit Ingo Appelt und Superhits von Smokie

Auch am Sonntag steht beim SWR4 Festival ein Top-Comedian auf der Bühne im Bürgerpark. Ingo Appelt ist zu Gast mit seinem aktuellen Tourprogramm "MÄNNER NERVEN STARK". Damit stellt er Wörth in eine Reihe mit Metropolen wie Berlin, Hamburg und Frankfurt, wo der Comedian sonst auftritt.

Bürgerpark, 76744 Wörth am Rhein

Eintritt frei

Das große Finale beim SWR4 Festival feiern wir mit Ihnen und echten Weltstars am Sonntagabend ab 20 Uhr. Smokie hat in den 1970ern mit "Living Next Door To Alice", "Lay Back In The Arms Of Someone" und "Mexican Girl" viele Nummer 1-Songs veröffentlicht. Mit diesen generationenübergreifenden Hits ist die Band bis heute auf mehreren Kontinenten unterwegs – und kommt damit jetzt live nach Wörth am Rhein.

Ort: Festhalle Wörth

Tickets für den Abend ab sofort im Vorverkauf erhältlich