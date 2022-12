Jetzt bewerben für die SWR4 "Weihnachtsstimmung 2022"

Kurz vor Weihnachten kommt die kleinste SWR4 Band der Welt zu Ihnen und singt mit Ihnen gemeinsam Weihnachtslieder. Egal ob im Büro, Verein oder auf der Baustelle - wir bringen die Weihnachtsstimmung zu Ihnen!

Wo brauchen Sie ganz dringend Weihnachtsstimmung?

Ab dem 12. Dezember ist die kleinste SWR4 Band der Welt wieder in Baden-Württemberg unterwegs und besucht Sie. Im Wohnzimmer, auf der Baustelle, im Fitnessstudio oder an einem Ort, bei dem wir erstmal gar nicht an "Oh Tannenbaum" und "Last Christmas" denken? Wir sind gespannt. Schreiben Sie uns bis zum 14. Dezember um 7 Uhr ein paar Zeilen, wann und wo die SWR4 Band vom 12. - 16. Dezember 2022 vorbeikommen soll. Mit etwas Glück kommt die Weihnachtsstimmung dann zu Ihnen!

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.