Wander- und Schlagerspaß in der Vulkaneifel

Die Eifel freut sich auf Ihren Besuch! Am 2. Oktober haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Wanderrouten unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit. Für jede und jeden ist das Richtige dabei und für alle gibt es am Ende Spaß und gute Laune beim großen SWR4 Konzert. Freuen Sie sich auf Christin Stark, Sonia Liebing, Julian Reim, Mitch Keller und Fantasy!

Sie ist weit mehr als die bessere Hälfte von Matthias Reim: Christin Stark. Stark ist nicht nur ihre Stimme, so hieß auch ihr letztes Album aus dem Jahr 2020. Im März dieses Jahres wurde sie zum ersten Mal Mutter. Ihre Tochter Zoe nennt sie „das größte Geschenk auf Erden“. Christin Stark Management Bild in Detailansicht öffnen „Wunschlos glücklich“, so hieß das erste Album der blonden Kölnerin – und das ist sie in der Tat, seitdem sie ihren Traum als Schlagersängerin leben darf. Sonia Liebing versprüht Lebensfreude pur, die einfach ansteckend ist. Mit ihren zahlreichen Hits zaubert sie ihren Fans stets ein Lächeln ins Gesicht. Kevin Lauderlein Bild in Detailansicht öffnen Fredi Malinowski und Martin Hein sind besser bekannt unter dem Namen „Fantasy“, eins der erfolgreichsten Schlagerduos Deutschlands. Seit ihrem Erfolgsalbum „Endstation Sehnsucht“ liefern die beiden Sänger Hit auf Hit. Endstation ist für die beiden noch lange nicht! Sandra Ludewig Fotografie Bild in Detailansicht öffnen Bevor der Berliner seine Solo-Karriere startete, war er viele Jahre als Studiosänger tätig. Mitch Keller sang bei bekannten Stars im Hintergrund, bei Andrea Berg, Matthias Reim oder Andreas Gabalier. 2021 veröffentlichte er sein Album „Meine Zeit“ mit Hits wie „Steh auf, wenn du fällst“ oder „Sophie“. Robert Recker Bild in Detailansicht öffnen „Euphorie“ heißt ein Lied von Julian Reim aus dem Jahr 2020. Und Euphorie kam bei seinen Fans auf, als in diesem Jahr sein erstes Album „In meinem Kopf“ erschien, das auf Anhieb Platz 25 in den deutschen Album-Charts erreichte. Ein Erfolg, auf den nicht nur Papa Matthias Reim mächtig stolz ist. Mumpi Bild in Detailansicht öffnen

Wandern in malerischer Umgebung

Um 9 Uhr morgens geht es los mit unserer traditionellen ökumenischen Andacht und dann heißt es wandern, Natur und Gemeinschaft erleben. Mit dabei sind die SWR4 Expert*innen Stefan Bender und Heike Boomgaarden sowie die SWR4 Moderator*innen Anna Lena Dörr, Stefan Nink, Thomas Eberhard, Iris Kruse, Constanze von Haza-Radlitz und Jens Alinia.

Wir erkunden zusammen die schöne Vulkaneifel rund um Manderscheid. Interessieren Sie sich für alte Burgen, geheimnisvolle Wälder und fordernde Anstiege? Oder erfreuen Sie sich an Vulkanen und mystischen Schluchten? Sie wählen zwischen drei szenischen Routen.

Die Manderscheider Burgen

Die Wanderrouten

Route 1 Vulkane, Schlackenkegel und ein Kratersee



Ziel dieser anspruchsvolleren Wandertour ist die Mosenberg-Reihenvulkangruppe bei Bettenfeld. Strecke: 11,5 km

Dauer: 4 h Route 2 Zwei Burgen und das Mittelalter



Vom Festivalgelände aus führt diese Wanderung mittlerer Schwierigkeit zum Lieserpfad. Strecke: 8,0 km

Dauer: 3 h Route 3 Das Dorf ist eine Stadt



Auf unserer Einsteigertour wagen wir einen Zeitsprung aus dem frühen Mittelalter in die Neuzeit nach Alt-Manderscheid. Strecke: 4,5 km

Dauer: 2 h

Start und Ziel der drei Wanderrouten ist jeweils der Festivalplatz an der Realschule Plus in Manderscheid, wo auch das große SWR4 Konzert stattfinden wird.

Alle Infos finden Sie in unserem Flyer zum Download

Großes SWR4 Konzert auf dem Festivalplatz

Nach dem Wandern feiern wir gemeinsam Ihre Stars des deutschen Schlagers: Fantasy, Sonia Liebing, Mitch Keller, Christin Stark und Julian Reim stehen für Sie auf der Bühne. Freuen Sie sich auf ein großes SWR4 Konzert auf dem Festivalplatz in Manderscheid ab 13 Uhr, präsentiert von unserer SWR4 Moderatorin Anna Lena Dörr.

Anreise zum SWR4 Wanderspaß in Manderscheid

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Nutzen Sie gerne nach Möglichkeit den öffentlichen Personennahverkehr. Sie helfen uns damit sehr, Verkehrsprobleme zu vermeiden und tun nebenbei auch noch etwas Gutes für die Umwelt.

Mit dem PKW

Am 2. Oktober stehen folgende Parkmöglichkeiten für Sie zur Verfügung:

- Wiese zum Parken: Wittlicher Straße (L46) an der Ecke Cusanusstraße, 54531 Manderscheid

- Parkplätze von Norma und Penny: Gewerbestraße 7 / Gewerbestraße 9, 54531 Manderscheid

- Parkplätze von Getränkehandel Krische: Gewerbestraße 4, 54531 Manderscheid

- Parkplätze am Schwimmbad: Am Freibad 3, 54531 Manderscheid