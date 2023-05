SWR4 Wanderspaß im Soonwald

SWR4 lädt Sie am 21. Mai ab 9:30 Uhr zum Wandern und Feiern ein. Mit dabei sind das SWR4 Team, unser SWR4 Moderator Christian Karn und unser Stargast: Semino Rossi!

Aber Achtung: Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung! Die Bewerbungsfrist endet am 15.5. um 18 Uhr; ob Sie ausgelost wurden sowie den genauen Ort der Veranstaltung erfahren Sie ab dem 18.5. per E-Mail.

Teilnahmebedingungen & Anmeldeformular

Zum Ablauf des SWR4 Wanderspaß

Der SWR4 Wanderspaß findet zur schönsten Wanderzeit des Jahres statt. Am Sonntag, 21. Mai 2023, wandern wir in einem der beeindruckendsten Wälder Deutschlands, dem Soonwald. Anschließend heißt es gemeinsam feiern und Spaß haben!

Traditionell startet der SWR4 Wanderspaß mit einer kurzen Morgenandacht. Dann geht es auf eine sorgfältig ausgewählte Wanderung in den Soonwald. Genießen Sie den Frühling mit allen Sinnen: Der Soonwald bietet neben unberührter Natur und erholsamer Ruhe auch einen ausgezeichneten Premium-Wanderweg. Mit dabei sind unsere SWR4 Expert:innen sowie unsere SWR4 Modertor:innen.

Bitte beachten Sie: Die Wanderung ist nicht barrierefrei. Hunde sind während der Veranstaltung leider nicht gestattet.

Der Wanderweg durch den malerischen Soonwald

Unser Wanderweg startet am Waldrand: Wir tauchen direkt ein in einen herrlichen alten Buchenbestand – das schützende Laubdach wird uns auf dem größten Teil des Wanderweges begleiten. Wir erklimmen so manchen Hügel und genießen herrliche Ausblicke. Wir besuchen ein Naturdenkmal und lernen Wissenswertes über das Zusammenspiel von Mensch und Natur. Nach einem erfrischenden Getränk treten wir gestärkt den Rückweg an. Wir streifen durch grüne Wiesen und Wälder und erreichen unseren Ausgangspunkt, wo uns ein tolles Musikprogramm erwartet.

Tolles Musikprogramm mit Semino Rossi

Im Anschluss an die Wanderung wird ab 13 Uhr ein großes Fest gefeiert. Auf der SWR4 Bühne steht neben unserem SWR4 Moderator Christian Karn niemand geringeres als Semino Rossi! Musiker aus der Region sorgen für ein buntes Rahmenprogramm.