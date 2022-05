Sänger Johnny Logan hat das Publikum bei SWR4 LIVE mit seinen wunderbaren Liedern begeistert. Hier können Sie sich drei Titel vom Konzert in Kaiserslautern anschauen: "Was ist schon ein Jahr", Hallelujah" und "Hold Me Now".

Das Video ist ein Ausschnitt des SWR4 LIVE Konzerts mit Johnny Logan vom 3. Mai 2022 im SWR Studio Kaiserslautern. Sie möchten gerne Bilder vom Konzert sehen? Hier haben wir die schönsten zusammengestellt.