Livestream: SWR4 Open Air mit Howard Carpendale in Ingelheim

per Mail teilen

Erleben Sie Schlagerstar Howard Carpendale und seine Band live beim SWR4 Open Air! Wer am Sonntag, 2. Juli 2023 beim Konzert auf dem SWR Sommerfestival in Ingelheim nicht vor Ort sein kann, ist hier trotzdem hautnah mit dabei - wir übertragen die komplette Veranstaltung in unserem Livestream.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr mit Sänger und Multi-Instrumentalist Eric Philippi im Vorprogramm und endet voraussichtlich gegen 22:30 Uhr. Viel Spaß!