SWR Big Band und Max Mutzke in Heilbronn

Leidenschaft und Talent kann man nicht lernen - man hat es oder nicht. Max Mutzke hat beides im Überfluss und ist in der Lage, das Publikum sofort in seinen Bann zu ziehen.

Datum: Mittwoch, 25. Mai 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Harmonie

Allee 28

74072 Heilbronn

Die Shows mit der SWR Big Band sind einmalig und emotional und in Kombination mit Max Mutze wird das ein grandioser Abend, auf den Sie sich freuen dürfen!

Neben Mutzkes Hits wie "Welt hinter Glas" und "Can't wait until tonight" gibt es auch Songs aus seinem aktuellen Album "Wunschlos süchtig" sowie Soul & Pop-Klassiker wie "Me & Mrs Jones" oder "Empire state of mind".

