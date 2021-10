Santiano in Mannheim

Santiano geht 2022 wieder auf Tour. Sie präsentierten das neue Album "Wenn die Kälte kommt" am 18.02.2022 in der SAP-Arena in Mannheim.

Santiano Semmel Concerts / Christian Barz Datum: Freitag, 18. Februar 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: SAP-Arena

Xaver-Fuhr-Str. 150

68163 Mannheim

Auf der Bühne gleichen Santiano mit ihren immer wieder einzigartigen und durchdachten Bühnenkonzepten einer Urgewalt. Das stellen sie seit fast einem Jahrzehnt immer wieder unter Beweis. Ihre Konzerte sind dynamisch wie das Meer selbst - mal gewaltig wie ein Jahrhundertsturm und dann wieder ganz still und sphärisch. Das alles kann jeder Konzertbesucher, egal von welchem Platz aus, von der ersten Sekunde an, mit- und durchleben. Quelle: Pressetext Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.