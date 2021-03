"Night Fever - The Very Best Of The Bee Gees" gilt als eine der erfolgreichsten und authentischsten Bee Gees-Tribute-Shows weltweit

Datum: Samstag, 10. Juli 2021 Beginn: 20:30 Uhr

Ort: WirMachenDruck Arena, Aspach

Im Fautenhau 1

71546 Aspach

Lageplan

Night Fever Ferber Marketing Keine andere Band kommt dem Original so nah. Michael, Franco und Uwe haben es sich dabei zur Aufgabe gemacht, die Hits der Bee Gees so authentisch und perfekt wie möglich zu interpretieren und dabei trotzdem der Show ihre persönliche Note zu verleihen.



10 Jahre Arena Aspach – dieses Jubiläum erhält im Juli 2021 mit einer spektakulären und von SWR4 präsentierten Open Air-Reihe einen würdigen Rahmen! Basierend auf dem legendären Konzert aus 1997 - ONE NIGHT ONLY in Las Vegas - wurde aufgrund des großen Erfolges die große Produktion NIGHTS ON BROADWAY inszeniert. Ein multimediales Spektakel zeichnet diese einzigartige Show aus. Kaum eine andere Tribute-Show präsentiert eine derartig spektakuläre Lichtshow gepaart mit einer riesigen LED Wall. Hier wird auch visuell ein großer Spannungsbogen kreiert, der seinesgleichen sucht. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen Quelle: Pressetext