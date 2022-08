Nicole singt in Neustadt an der Weinstraße

Mit Songs wie "Ein bisschen Frieden" oder "Mitten ins Herz" sang sich Nicole in unsere Herzen. Jetzt steht sie in Neustadt an der Weinstraße mit ihrer Tour "Ich bin zurück" wieder auf der Bühne.

Datum: Samstag, 29. Oktober 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Stadthalle Saalbau Neustadt

Bahnhofstraße 1

67434 Neustadt an der Weinstraße

ab: 35,00 Euro Mitwirkende: Nicole und Band

picture-alliance / Reportdienste Geisler-Fotopress | Rolf-Peter Stoffels/Geisler-Foto Nicole feiert Comeback Mit 17 Jahren sang Nicole beim Grand Prix "Ein bisschen Frieden" und landete damals auf Platz eins. Ein echter Senkrechtstart. 1982 war das. Nach der Corona-Pause und einer überstandenen Krebserkrankung kehrt die Schlagerikone nun auf die Bühne zurück. Ihr Tourneemotto "Ich bin zurück" ist Programm. Quelle: Pressetext Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.