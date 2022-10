Kerstin Ott in der Arena Trier

Schlagersängerin Kerstin Ott tritt im Rahmen ihrer "Best Ott Tour 2023/2024" in der Arena Trier auf.

Datum: Sonntag, 25. Februar 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Arena Trier

Fort Worth-Platz 1

54292 Trier

Lageplan ab: 42,60 Euro

Kerstin Ott feiert ihr neues Album "Best Ott"

Mit "Die immer lacht" wurde Kerstin Ott zur Künstlerin der Rekorde, die Millionen von Fans begeistert, über 200 Millionen Views bei YouTube hat und mit Gold, Multiplatin und dem höchstmöglichen Diamant-Award ausgezeichnet wurde. Nun blickt die Sängerin mit ihrem im Oktober 2022 erscheinenden "Best Ott"-Album auf ihre Karriere zurück und geht auf große Tour.

Auf ihrer Tour wird sie in 30 Städten auf Konzertabende einladen, so auch am 25. Februar in der Arena Trier.

Quelle: Pressetext

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.