Das gab’s noch nie!

Datum: Freitag, 6. August 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Freilichtbühne

Oberer Tellplatzweg 3

76470 Ötigheim

Marc Marshall MW Promotion / Tobias Wirth

"Ein Traum geht in Erfüllung. Mit Freunden für Freunde bei Freunden die Musik und das Leben zu feiern, ist mein erklärtes Ziel, seitdem im März 2020 alle Bühnen geschlossen wurden.

Am 6. August 2021 wird das aus der Not als künstlerische Befreiung geborene Programm "Marshall’s Welt der Musik & Friends" auf Deutschlands größter Freilichtbühne in Ötigheim live vor Publikum stattfinden", verkündet Marc Marshall voller Vorfreude.

"Marc Marshall’s Welt der Musik & Friends" lässt künstlerisch aufhorchen und ist auch menschlich beseelt von Liebe, Frieden, Respekt.

Bei seinen Online-Konzerten wurde Marc Marshall bereits von vielen namhaften Freunden und Stars der Musikwelt unterstützt. "Sicher werden einige meiner musikalischen Gäste auch im nächsten Jahr beim grossen Konzert in Ötigheim dabei sein und an meiner Seite auf der Freilichtbühne stehen", lässt sich der Entertainer schon in die Noten des einzigartigen Line-Ups schauen, das er bereits voller Euphorie vorbereitet.

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.