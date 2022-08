Helmut Lotti mit Orchester live in der Europahalle Trier

per Mail teilen

Die Lieder des aktuellen Albums "Italian Songbook" und seine größten Hits: Helmut Lotti gibt zusammen mit dem Golden Symphonic Orchestra ein Live-Konzert in der Europahalle Trier.

Datum: Donnerstag, 27. April 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Europahalle Trier

Viehmarktplatz 15

54290 Trier

Lageplan Tickets ab: 50,75 Euro Mitwirkende: Helmut Lotti und das Golden Symphonic Orchestra

Helmut Lotti singt neue Songs und seine größten Hits

In seinem Zwei-Stunden-Programm präsentiert Helmut Lotti Lieder aus dem aktuellen Album "Italian Songbook" und ein "Best of" seiner Karriere - darunter viele Lieblingslieder seiner Fans. Die über 13 Millionen Mal verkauften Tonträger des belgischen Sängers enthalten ein breites Musik-Spektrum: von Klassik, Pop über Latin, Swing & Jazz bis hin zu Liedern aus Afrika, Russland und jetzt eben auch Italien.

Quelle: Pressetext

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.