Giovanni Zarrella in Mannheim

Er hat sich in den letzten beiden Jahren in atemberaubender Geschwindigkeit in die Spitze der deutschsprachigen Entertainmentbranche gearbeitet: Giovanni Zarrella.

Datum: Sonntag, 4. September 2022 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Rosengarten (Congress Center)

Rosengartenplatz 2

68161 Mannheim

Lageplan

Giovanni Zarrella Boris Breuer / Artwork Mit großem Fleiß, Vielseitigkeit und seinem italienischen Charme ist er der Aufsteiger der letzten Jahre und auf dem Weg zum absoluten Superstar. Seine Leidenschaft für die Musik steht für Giovanni Zarrella seit Jahren im Mittelpunkt und sein großer Traum wird sich 2022 endlich erfüllen: Ab September 2022 wird der charismatische Entertainer mit seiner großartigen Live-Band – bekannt aus seiner eigenen ZDF-SHOW – erstmals in seiner Karriere auf große Solo-Tournee gehen und neben den größten deutschen Hits auf Italienisch, Pop-Klassiker aus seiner Heimat und einige musikalische Überraschungen, live präsentieren. Italienische Lebensfreude pur und großes Entertainment für Deutschlands Bühnen! Quelle: Pressetext Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.