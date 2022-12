Erleben Sie Ella Endlich live in Landau in der Pfalz! Am 9. März 2023 tritt die Sängerin auf ihrer "Sternschwimmer Tour" in der Jugendstil-Festhalle auf.

Datum: Donnerstag, 9. März 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Jugendstil-Festhalle

Mahlastraße 3

76829 Landau/Pfalz

Lageplan Kategorie 1: 49,25 Euro Kategorie 2: 45,95 Euro Kategorie 3: 42,65 Euro

Ella Endlich bei TV-Shows wie "The Masked Singer" und "Let's Dance" erfolgreich Ella Endlich ist für Hits wie "Küss mich, halt mich, lieb mich" bekannt. Sie war unter anderem Jurorin bei "DSDS", überzeugte beim Tanzwettbewerb "Let‘s Dance" und gewann die TV-Kostümshow "The Masked Singer". Nachdem die in Berlin lebende Sängerin 2018 ihr bis dato letztes Album herausgebracht hatte, erschien 2022 jetzt die neue CD "Sternschwimmer". Mit den Songs des Albums geht Ella Endlich 2023 auf Tournee. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.