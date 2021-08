Wegen der Corona-Pandemie wurde der Termin für "Die Schlagernacht des Jahres" erneut verschoben. Das Konzert findet nun hoffentlich am 12. März 2022 in der SAP Arena in Mannheim statt. Bereits gekaufte Tickets sind auch für den neuen Termin gültig.

Datum: Samstag, 12. März 2022 Beginn: 18:00 Uhr



Schlagernacht des Jahres SWR Foto: Ronny Zimmermann Die Auflagen in Bezug auf die Corona-Pandemie erlauben noch immer keine Großveranstaltung wie die "Schlagernacht des Jahres". Daher hat der Veranstalter, die Semmel Concerts Entertainment GmbH, jetzt die Reißleine gezogen und die beliebte Show gleich reihenweise in das nächste Jahr verschoben. Der neue Termin für das Konzert im Sendegebiet von SWR4 stehen fest: "Die Schlagernacht des Jahres" wird in Mannheim am 12. März 2022 in der SAP Arena nachgeholt. Der Veranstalter weist darauf hin, dass gekaufte Tickets auch für den neuen Termin gültig bleiben. Allerdings könne das Staraufgebot abweichen. Genauere Informationen werden folgen.