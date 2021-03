Bonnie Tyler hat eine beachtliche Karriere über fünf Jahrzehnte vorzuweisen. Mit ihrer einzigartigen Stimme hat sie Musikgeschichte geschrieben.

SWR dpa/picture-alliance - Adam Warzawa

Datum: Freitag, 18. Februar 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Oberschwabenhalle

Bleicherstr. 20

88212 Ravensburg

Lageplan

Welches Jahrzehnt steht für die abgefahrensten Frisuren, die schrillsten Outfits und die epischsten Musikvideos? Ganz klar: die 80er. In keiner Dekade blühten so viele neue Genres auf und kein Jahrzehnt brachte so viele verrückte Stile hervor. In diesem kreativen Umfeld hatte Bonnie Tyler ihren weltweiten Durchbruch.

Ihr neues Album "The Best Is Yet To Come" knüpft genau da an, wo ihre Smash-Hits "Holding Out For A Hero" und "Total Eclipse Of The Heart" aufgehört haben. Es kommt mit 12 brandneuen Songs daher und ist der Nachfolger ihres erfolgreichen Studioalbums "Between The Earth And The Stars".

Quelle: Pressetext

Tickets gibt es an allen bekannte Vorverkaufsstellen.