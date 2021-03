per Mail teilen

Datum: Samstag, 24. Juli 2021 Beginn: 20:30 Uhr

Ort: WirMachenDruck Arena, Aspach

Im Fautenhau 1

71546 Aspach

SWR Foto: Markus Palmer

Mit seiner ungekünstelten und offenen Art hat sich Ben Zucker in Rekordzeit zum erfolgreichsten und beliebtesten männlichen Solo-Act innerhalb der deutsch-sprachigen Musik entwickelt.

Rockige Gitarren verbinden sich mit modernen Uptempo-Beats, einer kraftvollen Melodie, seinen gekonnt inszenierten Gänsehautvocals und mutmachenden Lyrics zu einem mitreißenden Ohrwurm, mit dem Ben Zucker seine Fans ein weiteres Stück auf seiner Reise mitnimmt.

Ben Zucker überzeugte vom ersten Moment an, was er auch bei seinen Live-Konzerten Abend für Abend beweist. Seine rauchig-markante Hammerstimme füllt den Raum und beherrscht sowohl Ballade, als auch rockig-poppige Up-Tempo-Songs, perfekt. Seine Texte berühren, verführen und erzählen schonungslos und direkt aus dem Leben. Diese Authentizität, entwaffnend und faszinierend zugleich, überträgt er auf der Bühne in wilde Energie, die sofort mitreißt.

Quelle: Pressetext

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.