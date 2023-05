Tom Jones 2023: Konzert im Festspielhaus Baden-Baden

Datum: Donnerstag, 29. Juni 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Festspielhaus Baden-Baden

Beim Alten Bahnhof 2

76530 Baden-Baden

festspielhaus.de

Es ist wohl keine Übertreibung, Tom Jones als lebende Legende zu bezeichnen. Vor fast 60 Jahren hatte der "Tiger" bereits einen Nummer-eins-Hit mit "It's not unusual". Weitere Hits folgten. Er hat mit verschiedenen Weltstars zusammengearbeitet und erfand sich im Laufe seiner beeindruckenden Karriere immer wieder neu, arbeitete mit DJs zusammen, remixte und coverte. Ein Höhepunkt im Leben von Tom Jones war sicher der Auftritt beim diamentenen Thronjubiläum von Queen Elizabeth. Und dass er immer noch einzigartige Power in der Stimme hat, das wird Tom Jones auf seiner "Ages and Stages Tour" beweisen.

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.