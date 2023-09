Tickets gewinnen für den goldenen Konzertherbst!

per Mail teilen

Der Herbst bringt bunte Landschaften, raschelndes Laub und jede Menge Tickets. Nach dem Sommer starten viele Künstlerinnen und Künstler ihre Hallentournee und mit SWR4 sind sie live mit dabei.

Vier Wochen lang gewinnen Sie bei SWR4 die besten Konzertmomente, auf die Sie sich in Baden-Württemberg bis Ende des Jahres noch freuen können. Andreas Gabalier, Bonnie Tyler, Die Prinzen und Kerstin Ott sind nur einige der Stars, die bald mit ihren Shows zu uns kommen. Hier haben Sie rund um die Uhr Chancen auf Tickets. Außerdem können Sie jeden Tag im Programm von SWR4 Baden-Württemberg mehrmals Karten für eines der Konzerte gewinnen. Suchen Sie sich Ihr Lieblingskonzert aus und mit etwas Glück feiern Sie dann bald schon einen tollen Konzertabend.

Teilnahmeschluss ist der 13. Oktober, 12 Uhr. Bei Veranstaltungen, die vor diesem Datum stattfinden, endet die Teilnahmefrist jeweils am Vortag der entsprechenden Veranstaltung um 6 Uhr.

Nino de Angelo

Sie können Tickets gewinnen für: 01.10. Mannheim / 02.10. Stuttgart / 03.10. Karlsruhe

Mit seinem aktuellen Album "Von Ewigkeit zu Ewigkeit" geht Nino de Angelo in diesem Herbst auf große Deutschlandtournee. Neben den neuen Liedern präsentiert er sicher auch seine Hits "Jenseits von Eden" und "Flieger" live. Die Konzerte in Baden-Württemberg sind für ihn dabei etwas ganz Besonderes, denn geboren wurde der Weltenbummler 1963 in Karlsruhe.

Truck Stop

Sie können Tickets gewinnen für: 13.10. Hüfingen

Seit 50 Jahren stehen Truck Stop auf der Bühne und verbreiten Westernstimmung bei ihren Fans. Mehr als 45 Studioalben hat die Band veröffentlicht und über 20 Millionen Tonträger verkauft. Mit einer Doppel-CD und zugehöriger Tour feiern die Musiker ihr großes Jubiläum, bei dem das SWR4 Festival in Hüfingen eine der Stationen sein wird.

Eloy de Jong

Sie können Tickets gewinnen für: 13.10. Hüfingen

Auch nach 30 Jahren im Showgeschäft ist die Veröffentlichung eines neuen Albums für Eloy de Jong ein ganz besonderer Tag. "Viel mehr als das Beste" heißt das neueste Werk von Eloy, das er beim SWR4 Festival präsentieren wird. Bei der Albumpräsentation erzählt er alles zu den neuen Liedern und hört das Album mit den Gewinnern in voller Länge.

Schlagernacht des Jahres

Sie können Tickets gewinnen für: 14.10. Stuttgart

Mehr Stars auf einer Bühne als bei der Schlagernacht des Jahres lassen sich wohl nirgends finden. Sechs Stunden lang steigt die große Schlagerparty in der Schleyer-Halle in Stuttgart, bei der dieses Mal unter anderem Mickie Krause, Matthias Reim mit Sohn Julian und Michelle mit dabei sind.

Howard Carpendale

Sie können Tickets gewinnen für: 15.10. Hüfingen

Mit seinem frisch veröffentlichten Album "Let’s do it again" kommt Howard Carpendale zu Assenheimers Promitalk nach Hüfingen. Das beliebte Talkformat findet zu dieser besonderen Ausgabe mit Publikum statt. Als Gewinner sind Sie im Rathaussaal live dabei, wenn Howard Carpendale und Jörg Assenheimer über das neue Album und das spannende Leben der Musiklegende sprechen.

Giovanni Zarrella

Sie können Tickets gewinnen für: 15.10. Hüfingen

Im zurückliegenden Sommer hat Giovanni Zarrella mit seiner Band bei vielen Open Air-Konzerten das Publikum begeistert. Für das SWR4 Festival tauscht er die große Bühne gegen die Stadthalle in Hüfingen ein, bei dem das Motto "SWR4 GanzNah" wörtlich genommen werden darf. Für Giovanni Zarrella wird der Abend ein echtes Heimspiel, nur eine knappe Autostunde von seiner Heimatstadt Hechingen entfernt.

Bonnie Tyler

Sie können Tickets gewinnen für: 20.10. Balingen / 24.10. Stuttgart / 30.11. Heilbronn / 09.12. Ravensburg / 14.12. Mannheim

Vor 40 Jahren hat Bonnie Tyler mit "Total Eclipse of the Heart" einen Hit für die Ewigkeit gelandet. Dieses Jubiläum feiert sie jetzt mit einer ausgiebigen Tour durch viele Länder Europas. Für fünf Konzerte kommt der britische Star auch nach Baden-Württemberg und damit auch in Ihre Region.

Vickie Leandros

Sie können Tickets gewinnen für: 25.10. Stuttgart

Vicky Leandros liebt das Leben und sie liebt die Bühne. Fast 60 Jahre lang stand die Sängerin im Rampenlicht und möchte diese Zeit in guter Erinnerung behalten. Deswegen verabschiedet sie sich jetzt, voller Freude und Energie, mit einer großen Tournee und singt noch mal die großen Hits ihrer Karriere.

Andreas Gabalier

Sie können Tickets gewinnen für: 27.10. Mannheim

Wenn der "Mountain Man" auf Tour ist, dann ist eine große Party garantiert. Andreas Gabalier verbindet Schlager mit Alpenrock und ist damit seit Monaten auf Tour. Von den großen Open-Air-Shows des Sommers geht es im Herbst direkt in den Hallen weiter und mit SWR4 sind Sie beim ausverkauften Konzert in Mannheim live dabei.

Beatrice Egli

Sie können Tickets gewinnen für: 04.11. Stuttgart / 15.11. Freiburg

Die Prinzen

Sie können Tickets gewinnen für: 11.11. Stuttgart / 12.11. Mannheim

Seit den späten 80er Jahren machen Die Prinzen gemeinsam Musik. Mit ihrem Pop-A-Cappella-Sound haben sie sich eine eigene musikalische Nische geschaffen und 1993 den großen Hit "Alles nur geklaut" veröffentlicht. 30 Jahre ist das jetzt her und wird von der Band in 30 Städten gefeiert.

Kerstin Ott

Sie können Tickets gewinnen für: 25.11. Stuttgart

Eine Frau, eine Gitarre und volle Hallen. So lässt sich der Erfolg von Kerstin Ott in wenigen Worten zusammenfassen. Mit "Die immer lacht" ist ihr 2016 ihr erster großer Hit gelungen, der mit über 200 Millionen Aufrufen bei YouTube zu den erfolgreichsten deutschen Schlagertiteln gehört. Neben großen Partyhits hat Kerstin Ott auch viele Balladen geschrieben und jede Menge davon hören Sie bei der "Best Ott"-Tour.

