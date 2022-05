per Mail teilen

Top-Stars live und auf großer Bühne: Erleben Sie Giovanni Zarrella, Howard Carpendale, Nino de Angelo und viele andere bei der "Schlagernacht des Jahres" in Mannheim. Mitmachen und Tickets gewinnen!

Die "Schlagernacht des Jahres" wird präsentiert von SWR4 und findet am 21. Mai in der SAP Arena in Mannheim statt. Auf der Bühne stehen Schlagerstars wie Howard Carpendale, Eloy de Jong, Ben Zucker, Marina Marx und viele andere. Unter allen Teilnehmern dieses Gewinnspiels verlosen wir 3 mal 2 Tickets für das Konzert. Viel Glück!

Das Gewinnspiel endet am Mittwoch, 18. Mai 2022, 16 Uhr.

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.