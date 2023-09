Freuen Sie sich auf ein besonderes Live-Konzert vor einer außergewöhnlichen Kulisse: Wir übertragen das exklusive SWR4 LIVE Konzert von Thomas Anders auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz in voller Länge als Livestream.

Thomas Anders und seine Band treten am Mittwoch, 4. Oktober 2023, 19 Uhr im Kuppelsaal der Festung Ehrenbreitstein auf. Tickets für dieses exklusive Konzert in stimmungsvoller Atmosphäre sind leider nicht mehr zu haben, sie gab es nur bei SWR4 zu gewinnen. Doch wer Internet hat, kann trotzdem live dabei sein!

Das ganze Konzert von Thomas Anders als Livestream im Internet

Auf SWR4.de können Sie das komplette Konzert von Thomas Anders in voller Länge als Livestream genießen.

Im Kuppelsaal der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz entsteht bei Konzerten eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre und die Zuschauer erleben Thomas Anders und seine Band ganz nah. SWR Torsten Silz

Für den Sänger ist der Auftritt quasi ein Heimspiel, denn er ist in Koblenz am Rhein zu Hause. Seien Sie per Livestream dabei, wenn der 60-jährige Weltstar eigene Hits wie "Das Leben ist jetzt" zum Besten gibt und natürlich auch unvergessene Klassiker wie "You’re my heart, you’re my soul" aus der Zeit von Thomas Anders bei Modern Talking.

Am 4. Oktober um 19 Uhr geht's los!