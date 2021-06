Was haben Eloy de Jong, Ireen Sheer, Bernhard Brink, Anna-Carina Woitschack und das Technik Museum Speyer gemeinsam? Sie feiern dieses Jahr Jubiläum! Das große Schlagerfest dazu können Sie bei uns erst live im Internet und dann im Fernsehen erleben.

Am Freitag, 25. Juni können Sie live dabei sein, hier bei uns auf SWR4.de! Ab 20:30 Uhr übertragen wir das SWR4 Schlagerfest als Livestream. Die Show findet vor der beeindruckenden Kulisse des Technik Museums Speyer statt. Rund zwei Wochen später sehen Sie das Schlagerfest dann im SWR Fernsehen - und zwar am Samstag, 10. Juli, ab 22:20 Uhr.

30 Jahre im Showgeschäft: Eloy de Jong

Eloy de Jong picture-alliance / Reportdienste Michael Kremer/Geisler-Fotopress

1991 wurde Eloy de Jong bei einem Casting für die Boygroup "Caught In The Act" entdeckt. Mit Hits wie "Love is everywhere" eroberte die Band ganz Europa. 2018 veröffentlichte der gebürtige Niederländer sein erstes Solo-Album in deutscher Sprache: "Kopf aus, Herz an". Auf Anhieb erreichte es Platz eins der deutschen Albumcharts.

60 Jahre auf der Schlagerbühne: Ireen Sheer

Ireen Sheer picture-alliance / Reportdienste ZB | Thomas Schulze

Eine einzigartige Karriere begann im Jahr 1961: Mit dem Lied "Now or never" gewann Ireen Sheer ihren ersten Gesangswettbewerb. Von da an ließ sie die Musik nicht mehr los. "Goodbye Mama" bescherte ihr den großen Durchbruch. Es folgten Hit auf Hit, von "Feuer" über "Xanadu" bis "Liebe auf Eis", gemeinsam mit Gilbert Bécaud. Dreimal nahm die Sängerin am Eurovision Song Contest teil und begeisterte mit ihren Liedern ganz Europa.

50 Jahre erster Plattenvertrag: Bernhard Brink

Bernhard Brink SWR Torsten Silz

"Aus Nordhorn. Hier ist er, der Bernhard, der Brink!" Unvergessen sind die Ansagen von Dieter Thomas Heck bei den zahlreichen Auftritten des Sängers in der legendären ZDF-Hitparade. Bernhard Brink unterschrieb vor 50 Jahren seinen ersten Plattenvertrag. Seitdem ist er eine feste Größe im deutschen Musikgeschäft.

10 Jahre im Musikgeschäft: Anna-Carina Woitschack

Vor genau zehn Jahren begann die Karriere von Anna-Carina Woitschack. 2011 nahm sie an Deutschlands erfolgreichster Casting-Show DSDS teil. Anna-Carina, die aus einer Puppenspielerfamilie stammt, nutzte ihre Chance und begeisterte ein Millionenpublikum. Ob als Solistin oder gemeinsam mit ihrem Mann Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack zeigt bei ihren Auftritten viel Charme und Können.

SWR4 Schlagerfest vor spektakulärer Kulisse

Livestream und Fernsehaufzeichnung des SWR4 Schlagerfestes finden ohne Publikum vor der beeindruckenden Kulisse des Technik Museums Speyer statt. Es feiert dieses Jahr ebenfalls Jubiläum und wird 30 Jahre alt. SWR4 Moderatorin Anna Lena Dörr führt durch die Sendung und plaudert mit den Schlagerstars zwischen den Auftritten. 2020 hatten die Stars viel Spaß!