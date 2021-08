Eine tolle Show vor einer wildromantischen Kulisse am Mittelrhein! Mit dabei auf der Burg Reichenstein sind die Schlagerstars Laura Wilde, Ramon Roselly, Vincent Gross, Paulina Wagner, Mitch Keller und Ross Antony.

SWR4 Rheinland-Pfalz und das SWR Fernsehen laden am Samstag, 25. September 2021 ab 22:20 Uhr zum "SWR4 Schlagerfest von der Burg Reichenstein" in Trechtingshausen ein. Unsere Moderatorin Anna Lena Dörr führt durch die Sendung und entlockt ihren Gästen in lockeren Gesprächsrunden zwischen den Auftritten so manche spannende Anekdote.

Laura Wilde: Der Sonnenschein unter den Schlagerstars

Laura Wilde SWR Torsten Silz

Stets gut gelaunt und immer mit einem Lächeln im Gesicht - so kennen und lieben ihre Fans Laura Wilde. 2010 veröffentlichte sie ihre erste Single. Seitdem hat die junge Sängerin Schlagerfreunde mit vielen tollen Songs erfreut. Auf der Bühne überzeugt Laura mit modernem Schlager, lebendig präsentiert.

Ramon Roselly: Ein gefragter Superstar

Ramon Roselly SWR Torsten Silz

Ramon Roselly gewann 2020 die Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar". Mit mehr als 80 Prozent aller Zuschauerstimmen siegte er im Finale mit seinem Song "Eine Nacht". Im Sommer 2021 erschien schon seine zweite CD "Lieblingsmomente", mit der er nahtlos an den Erfolg seines Debütalbums anknüpfen konnte.

Vincent Gross: Der Shootingstar aus der Schweiz

Vincent Gross SWR Torsten Silz

Der junge Schweizer mit norddeutschen Wurzeln gehört zu den Shootingstars des modernen Schlagers. 2021 veröffentlichte er sein drittes Album "Hautnah", mit dem er die Top 10 der deutschen Album-Charts eroberte. Als Höhepunkt präsentiert Vincent Gross beim SWR4 Schlagerfest ein Duett mit Emilija Wellrock.

Paulina Wagner: Nachwuchshoffnung vom Mittelrhein

Paulina Wagner SWR Torsten Silz

Die junge Sängerin vom Mittelrhein schaffte es 2020 in der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" bis ins Finale. Im Juni 2021 veröffentlichte Paulina ihre Single "Vielleicht verliebt" - ein Vorgeschmack auf ihr gleichnamiges Album, das im September erscheint.

Mitch Keller: Aus dem Hintergrund ins Rampenlicht

Mitch Keller SWR Torsten Silz

Bevor der Berliner seine Solo-Karriere startete, war er viele Jahre als Studiosänger tätig. Mitch sang bei bekannten Stars wie zum Beispiel Andrea Berg, Matthias Reim oder Andreas Gabalier im Hintergrund. 2015 erschien sein Debütalbum "Einer dieser Tage". Der Titelsong avancierte in kurzer Zeit zu einem sehr erfolgreichen Radiohit.

Ross Antony: Humorvoll, charmant und farbenfroh

Ross Antony SWR Torsten Silz

In diesem Jahr feiert der gebürtige Engländer sein 20-jähriges Bühnenjubiläum als Solist. Seine Fans lieben Ross Antony, seine Musik, seinen Charme - und natürlich auch seine bunten Outfits. "Willkommen im Club" heißt sein neues Album im Jubiläumsjahr 2021.