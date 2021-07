per Mail teilen

Das wird ein heißer Sommerabend mit einer frischen Brise Schlager: SWR4 präsentiert den Sänger Giovanni Zarrella und seine Band auf der wunderschönen Zitadelle in Mainz. Den Auftakt macht ein Newcomer aus dem Westerwald.

Datum: Freitag, 13. August 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr Ort: Zitadelle Mainz

Windmühlenstraße

55131 Mainz

Vorverkauf Vorverkauf: Frankfurter Hof

Augustinerstraße 55

55116 Mainz

06131 24 29 14



https://www.frankfurter-hof-mainz.de/ Informationen Mitwirkende: Giovanni Zarrella & Band, Mirko Santocono



Tickets gibt es ab 18 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühren.



Pro Ticket werden 5 Euro an "Herzenssache" gespendet. Die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank verwendet das Geld für betroffene Kinder und Jugendliche im Hochwasser-Katastrophengebiet im Südwesten.

Giovanni Zarrella - Italiener mit Liebe zum deutschen Schlager

Giovanni Zarrella singt leidenschaftlich gerne deutsche Schlager - und zwar auf Italienisch. Mit seinen Erfolgsalben "La vita è bella" und "Ciao!" hat der charismatische Sänger bewiesen, dass das bei den Fans gut ankommt. Aufgewachsen ist er als Sohn italienischer Eltern im baden-württembergischen Hechingen. Mit dem Schlager erfüllt sich der 43-Jährige einen Traum, den auch schon sein Vater hatte.

Vorgruppe: Mirko Santocono - Newcomer aus dem Westerwald

Mirko Santocono Pressestelle Stefanie Wünning, Simone Reichelt

Mirko Santocono ist ein deutscher Musiker mit italienischen Wurzeln. In seinen Songs erzählt der 41-Jährige gerne aus seinem Leben und kommt damit beim Publikum gut an. 2016 brachte der gebürtige Westerwälder seine Debüt-Single "Farben" heraus. Im Februar 2019 erschien dann das erste Album. Dieses Jahr war Mirko mit seiner Single "Tanzen" 14 Wochen lang in den deutschen Radiocharts vertreten.