Party mit der Band NIGHT FEVER – A Tribute To The Bee Gees beim SWR4 Festival

Die Band NIGHT FEVER – A Tribute To The Bee Gees feiert mit Ihnen am 28.9.2024 in Wörth eine riesen Party in der Festhalle in Wörth ein Konzert. Im Rahmen des SWR4 Festivals spielt sie die besten Hits der Bee Gees aus den 60er und 70er Jahren.