Mitte Oktober veröffentlicht Mary Roos ihr neues Buch "Aufrecht geh’n. Mein liederliches Leben". Darüber wird sie beim SWR4 Festival nicht nur sprechen, sie wird vor allem daraus vorlesen. Damit bekommen Sie einen exklusiven Einblick in das kommende Werk.

Mehr als 60 Jahre war Mary Roos weltweit erfolgreich und hat dabei im Musikbusiness und privat viele Höhen und Tiefen durchlaufen. In den späten 50er Jahren hatte Mary Roos erste Auftritte in ihrer Heimat in Rheinland-Pfalz und wurde Anfang der 70er mit "Arizona Man" zum Star. Über ihr Leben zwischen Disco, Schlager und Chanson hat sie im neuen Buch geschrieben, das sie beim SWR4 Festival vorstellt.