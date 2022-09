SWR4 Festival 2022 mit Beatrice Egli, Mary Roos, Hartmut Engler und Harpo

Was machen Beatrice Egli, Mary Roos, Hartmut Engler und Harpo in Stuttgart? Diese Künstler*innen sind Gäste beim SWR4 Festival vom 14. bis 16. Oktober 2022. Neben unvergesslichen GanzNah-Konzerten finden auch die SWR4 Durchstarter-Preisverleihung und die Schlagernacht des Jahres statt.

Wenn sich die Stars wie Beatrice Egli, Mary Roos und Hartmut Engler die Klinke im Römerkastell in Stuttgart in die Hand geben, dann kann nur das SWR4 Festival auf dem Programm stehen. Wie in den vergangenen Jahren wird es neben dem GanzNah-Konzert auch die Preisverleihung "Die SWR4 Durchstarter" geben und spannende Runden bei "Assenheimers Promitalk".

Die SWR4 Durchstarter Preisverleihung

Drei Tage lang jagt ein Höhepunkt den nächsten beim SWR4 Festival. Gleich am Freitag, den 14. Oktober um 20 Uhr wird auch in diesem Jahr die "Gläserne Vier" bei den SWR4 Durchstartern 2022 verliehen.

Die Gläserne 4 ist der "Bambi" der Schlagerbranche SWR Foto: Markus Palmer

Bei der SWR4 Durchstarter-Preisverleihung werden Künstler*innen ausgezeichnet, die ein besonders erfolgreiches Jahr hinter sich haben oder Meilensteine ihrer Karriere feiern. Schon jetzt haben für das Event am Freitagabend Harpo und Sonia Liebing zugesagt und die Gästeliste wird noch wachsen. In den vergangenen Jahren haben unter anderem Howard Carpendale, Kerstin Ott und Peter Kraus die "Gläserne Vier" in Empfang genommen.

Schlagernacht des Jahres

Schlagerfans aufgepasst! Auch dieses Jahr ist die Schlagernacht des Jahres am 15. Oktober ein Teil des SWR4 Baden-Württemberg Festivals. Am Samstagabend steigt in der Stuttgarter Hans-Martin-Schleyer-Halle die große Party mit Stars wie Howard Carpendale, Maite Kelly, Mickie Krause, Marianne Rosenberg und Matthias Reim.

Mary Roos und Hartmut Engler bei Assenheimers Promitalk

Beim SWR4 Festival 2022 wird Schlagerlegende Mary Roos gleich zwei Mal mit dabei sein. 2019 hat sie ihr letztes großes Konzert beim SWR4 Festival gespielt und über das Leben im Show-Ruhestand spricht sie bei Assenheimers Promitalk am Freitagnachmittag, den 14. Oktober um 15 Uhr. In der Woche nach dem SWR4 Festival erscheint dann Mary Roos neues Buch "Aufrecht geh'n – Mein liederliches Leben", aus dem sie am Festivalsamstag um 15 Uhr schon exklusiv lesen wird. Und am Sonntag, den 16. Oktober um 15 Uhr wird ein großer Star aus Baden-Württemberg bei Jörg Assenheimer Rede und Antwort stehen. Hartmut Engler, der Frontmann der Gruppe Pur, die in diesem Sommer ihr 40-jähriges Bandjubiläum mit vielen Open Air Konzerten nachfeiern.

SWR4 GanzNah-Konzert mit Beatrice Egli

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein SWR4 GanzNah-Konzert. Beatrice Egli wird zum Festivalabschluss am Sonntagabend mit ihrer Band richtig Gas geben. Seit fast zehn Jahren steht die Schweizerin im Rampenlicht, ist in etlichen TV-Shows zu Gast, auf den großen Bühnen Europas zuhause und ihre Songs werden millionenfach gestreamt. Außerdem hatte sie in diesem Jahr mit der "Beatrice Egli Show" sogar ihre eigene Musik-Show. Da wird das kleine, intime Konzert im Stuttgarter Römerkastell ein ganz besonderes Erlebnis.

Durchstarter-Preisverleihung 2018 mit Beatrice Egli. SWR SWR -

Beim SWR4 Festival 2018 wurde Beatrice Egli mit der "Gläsernen Vier" als "Star des Jahres" ausgezeichnet und das hat ihrer Erfolgsgeschichte noch einen weiteren Aufschwung gegeben. Nach einem großen SWR4 Open Air im Sommer 2021 jetzt also ein exklusives Mini-Konzert am Sonntagabend um 20 Uhr.