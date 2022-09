Assenheimers Promitalk mit Mary Roos und Hartmut Engler

Ein wesentlicher Bestandteil des SWR4 Festivals sind in diesem Jahr die Gesprächsrunden mit Moderator Jörg Assenheimer. Er begrüßt im Römerkastell in Stuttgart am Freitag Mary Roos und am Sonntag Hartmut Engler.

Freitag, 14. Oktober,15 Uhr: Mary Roos Beim SWR4 Festival 2019 hat Mary Roos ihr letztes großes Konzert gespielt und sich in den Showruhestand verabschiedet. Seither gibt es auf ihren Onlinekanälen keine Tourneetermine mehr zu sehen, sondern vor allem Familien- und Urlaubsfotos. picture-alliance / Reportdienste SWR Picture Alliance So ganz lassen Mary Roos die Bühnen aber nicht los, mit ihrem Kabarettprogramm ist sie mit Wolfgang Trepper weiterhin im ganzen Land unterwegs. Beim Promitalk mit Gastgeber Jörg Assenheimer wird Mary Roos im Rahmen des SWR4 Festivals 2022 berichten, wie sich die entspannte Zeit anfühlt und warum sie trotzdem noch gerne das Publikum begeistert. Sonntag, 16. Oktober, 15 Uhr: Hartmut Engler Eine der erfolgreichsten deutschen Popbands kommt aus Baden-Württemberg. Klar, dass der Mitgründer und Frontmann der Band PUR, Hartmut Engler, im Rahmen des SWR4 Festivals 2022 zu Assenheimers Promitalk zum Gespräch kommt. Der Frontmann der Band PUR: Hartmut Engler picture-alliance / Reportdienste SWR Picture Alliance Hartmut Engler hat uns aus den vergangenen mehr als 35 Jahren Erfolgsgeschichte einiges zu erzählen. Trotz den millionenfach verkauften Hits ist Hartmut Engler immer heimatverbunden geblieben und hat sogar einen Song für seinen Lieblings-Eishockeyclub in Bietigheim-Bissingen geschrieben. Ein echter Weltstar aus Schwaben, der viele Themen für einen Promitalk mitbringt.