Matthias Reim, Michelle, Michael Holm und viele andere: Am 16. März 2024 bringen die Superstars des deutschen Schlagers die Mannheimer SAP Arena zum Beben – präsentiert von SWR4. Feiern Sie mit bei der "Schlagernacht des Jahres"!

Datum: Samstag, 16. März 2024 Beginn: 18:00 Uhr

Einlass: 16:00 Uhr Ort: SAP Arena

An der Arena 1

68163 Mannheim

Lageplan Mitwirkende: Anna-Maria Zimmermann

Ben Zucker

Eloy de Jong

Lucas Cordalis

Matthias Reim

Michael Holm

Michelle

Mickie Krause

Olaf der Flipper

Oli.P

Pia Malo

Ross Antony

Sarah Engels

Vanessa Mai & Wolkenfrei

Große Show und Riesenstimmung bei der "Schlagernacht des Jahres"

Viele Topstars auf einer Bühne und eine stimmungsvolle Show zum Mitsingen und Mittanzen: Dieses Konzept scheint aufzugehen. Seit über 25 Jahren schon begeistert die "Schlagernacht des Jahres" die Fans in verschiedenen großen Arenen Deutschlands – auch in der SAP Arena in Mannheim.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches sechsstündiges Konzert mit Matthias Reim, Michelle, Michael Holm und vielen anderen Stars – natürlich wieder präsentiert von SWR4!

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.