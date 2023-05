Datum: Freitag, 21. Juli 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Schloss

88682 Salem

Lageplan

Roland Kaisers Open Air-Auftritte sind besondere Konzerte - nicht nur die Kaisermania in Dresden. Von Mitte Mai bis Anfang September 2023 ist Roland Kaiser mit seiner "Alles O.K.!" Open Air-Tournee in Deutschland und Österreich unterwegs. Der Auftritt in Salem vor der Schlosskulisse nicht weit entfernt vom Bodenseeufer ist vielleicht noch etwas besonderer.

Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.