Lust auf ein buntes Spektakel, bei dem Sie Fastnachtstars hautnah erleben und zusammen mit SWR4 schunkeln, singen und lachen können? Dann melden Sie sich gleich für die SWR4 Radiofastnacht in Mainz an!

Liebe Närrinnen und Narrhallesen, aufgepasst: Am Sonntag, 2. Februar 2025 steigt in Mainz die SWR4 Radiofastnacht! Bei der beliebten Traditionssitzung im Kurfürstlichen Schloss sorgen die Stars der Mainzer Fastnacht für Stimmung: Andreas Schmitt als Obermessdiener, Jürgen Wiesmann alias Ernst Lustig, die Humbas, die Mainzer Hofsänger und viele andere begeistern auf der Bühne und in der Bütt.

Andreas Schmitt sorgt in seiner Rolle als Obermessdiener für viele Lacher. Er ist auch der Präsident der beliebten Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht". SWR Ben Pakalski

Wenn Sie bei der 28. Ausgabe der SWR4 Radiofastnacht dabei sein möchten, sollten Sie nicht lange zögern, denn die Veranstaltung ist schnell ausgebucht. Schreiben Sie uns, wie viele Karten Sie haben möchten – wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.

Datenschutzhinweis: Ihre persönlichen Daten speichern wir nur zum Zweck der Ticketvergabe und geben Sie nicht an Dritte weiter. Bitte beachten Sie hierzu auch die Datenschutzerklärung des SWR.