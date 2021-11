per Mail teilen

Im März 2021 ist Olaf der Flipper 75 geworden. Aus diesem Anlass geht der Schlagersänger auf große Geburtstagstour und feiert "Ein ganzes Jahr lang Fiesta". Feiern Sie mit in Ransbach-Baumbach!

SWR Jörg Puchmüller

Olaf Malolepski: Von den Flippers zum Flipper

Bekannt wurde Olaf Malolepski mit den Flippers. Nach dem Aus der Band machte der Schlagersänger solo als "Olaf der Flipper" weiter. Anlässlich seines 75. Geburtstags am 27. März 2021 will er so richtig auf die Pauke hauen - und zwar mit einer großen Tour durch 23 deutsche Städte. Die Gelegenheit für seine Fans, gemeinsam mit ihrem Star ordentlich Fiesta zu feiern!