Marc Marshall: Konzertkarten zu gewinnen

Marc Marshall in Baden-Württemberg

Ende Oktober spielt Marc Marshall zwei Konzerte in Baden-Württemberg. Sie haben die Chance, Karten für eines der beiden Konzerte zu gewinnen.

Am Donnerstag, 27. Oktober, ist Marc Marshall in Schwäbisch Gmünd und am Freitag, 28. Oktober, in Uhingen. Bei den Konzerten der "Wie geht Liebe"-Tour wird er von seinem Pianisten René Krömer begleitet. Berühmte Melodien, aber auch eigene Kompositionen sind Teil des Konzerts. Aus Musik, Gesang und Worten entsteht an jedem Abend ein Puzzle, das sich schlussendlich durch den Gesang von Marc Marshall zusammenfügt. Wir verlosen jeweils exklusiv 2x3x2 Eintrittskarten. Viel Glück!

Sie können bis zum 10.10.2022 um 16 Uhr am Gewinnspiel teilnehmen.

