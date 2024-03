per Mail teilen

Am 28.3. veröffentlicht Maite Kelly ihr neues Album "Nur Liebe". Mit SWR4 können Sie das Album schon eine Woche früher in voller Länge hören – gemeinsam mit Maite Kelly im Videochat. Deshalb gleich bei unserem Gewinnspiel mitmachen.

Maite Kelly macht ein tolles Ostergeschenk an ihre Fans. Am Mittwochabend, 20.3., nimmt sich Schlagerstar Maite Kelly Zeit und präsentiert Ihnen ihre brandneuen Lieder in einem exklusiven Videochat. Dafür verlosen wir 20 exklusive Chat-Links.

Maite Kelly spricht mit Ihnen über ihre neuen Lieder

In kleiner Runde hören Sie gemeinsam mit der Sängerin das Album "Nur Liebe" an. Maite erzählt Ihnen, wie die Songs entstanden sind und welche Geschichten dahinterstehen. Machen Sie es sich ab 20 Uhr zuhause gemütlich und freuen sich auf einen spannenden und intimen Abend mit Maite Kelly.

Den virtuellen Zugang für die Online-Albumpräsentation gibt es bis Mittwoch, 20.3., 12 Uhr online zu gewinnen.

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.