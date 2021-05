Farbenprächtige Uniformen, Dudelsackmusik und tolle Choreographien: Das "Loreley Tattoo" ist ein spektakuläres Musikfestival. Ein unvergessliches Erlebnis auf der Freilichtbühne!

Das Musikfestival sollte eigentlich am 12. Juni 2021 auf der Loreley stattfinden, aber aufgrund der Corona-Pandemie wird es auf den 4. Juni 2022 verlegt. Sämtliche Tickets behalten ihre Gültigkeit und auch der Vorverkauf ist ab sofort auch für den verlegten Termin eröffnet.

Der Begriff Tattoo hat in diesem Fall übrigens nichts mit Tätowieren zu tun. "Military Tattoo" ist der englische Begriff für Zapfenstreich - also den Zeitpunkt, ab dem die Soldaten in ihren Quartieren verbleiben sollen. Dieser Befehl wird von Garnisonsmusikern ausgeführt. Deswegen stehen die Musiker beim Festival in Militäruniformen auf der Bühne.