Helau! Die SWR4 Radiofastnacht aus Mainz im Livestream

Bütt und Bühne frei für die Stars der SWR4 Radiofastnacht: Erleben Sie von zu Hause aus live aus Mainz Jürgen Wiesmann, Andreas Schmitt, die Mainzer Hofsänger und die Humbas.

Kein Platz im Kurfürstlichen Schloss in Mainz wird am Sonntag, 14. Januar 2024 ab 15:11 Uhr an frei bleiben - die Karten für die SWR4 Radiofastnacht sind seit Wochen ausverkauft. Doch mit unserem Livestream verpassen Sie keinen der Stars der Mainzer Fastnacht in der 27. Ausgabe der beliebten Traditionssitzung. In die Bütt und auf die Bühne gehen werden Jürgen Wiesmann, Andreas Schmitt, die Mainzer Hofsänger, die Humbas und viele weitere Fastnachts-Größen.

Der Livestream wird am Sonntag an dieser Stelle von 15 Uhr an online zu sehen sein.