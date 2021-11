per Mail teilen

Diese Frau ist Kult: Gitte Hænning wird Ihnen gemeinsam mit Ihrer Band zeigen, wie verrückt sie mit über 70 noch sein kann! Sie singt ihre Lieblingslieder auf ihre ganz eigene Art.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Gitte Hænning interpretiert Lieblingslieder musikalisch vielfältig

Unter dem Motto "Still crazy" (immer noch verrückt) präsentiert Gitte Hænning an diesem Konzertabend in Pirmasens ihre ganz speziellen Lieblingslieder, die Songs ihrer Freunde und ihrer Helden. Dabei zeigen sich die 74-jährige Dänin und ihre Band musikalisch sehr vielfältig. Jazz und Swing gehören genauso zu ihrem Repertoire wie Soul und grooviger Sound.