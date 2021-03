Datum: Samstag, 2. Oktober 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: SAP-Arena

Xaver-Fuhr-Str. 150

68163 Mannheim



Erst war Geiger Pete Sage erkrankt, dann kam Corona dazwischen: Die Hallentournee "SANTIANO – MTV Unplugged – Live 2020" ist erneut verschoben. Der neue Termin für den Auftritt der Seemänner in Mannheim steht jetzt fest:



Am 02.10.2021 wird das Konzert in der SAP Arena in Mannheim stattfinden.



Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Santiano Pressestelle Semmel Concerts

Auf ihr MTV Unplugged Album sind die Jungs von Santiano besonders stolz: "Die Einladung zu MTV Unplugged ist für uns Ehre und riesige Herausforderung zugleich. Nach all den Preisen und Auszeichnungen der letzten Jahre ist die kommende Produktion ein weiterer Höhepunkt unserer Bandgeschichte."

Quelle: Pressetext