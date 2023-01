Ella Endlich in Mannheim

Ella Endlich ist mit ihrem Album "Sternschwimmer" auf Tour. Fans können Sie zum Beispiel in Mannheim erleben.

Datum: Freitag, 28. April 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Capitol

Waldhofstr. 2 A

68169 Mannheim



Sie kann leise, sie kann laut, sie kann das Leben feiern und darüber nachdenken. Ella Endlich bringt unfassbar viel mit auf die Bühne. Das hat sie schon oft bewiesen - unter anderem auch beim SWR4 Festival.

Mit ihrem aktuellen Album "Sternschwimmer" ist die 39-Jährige nun auf Tour. In den Songs mit eigenen Texten steckt auch viel Biografisches von Ella Endlich, die ihr Publikum an ihrer Begeisterung für und an ihren Gedanken über das Leben teilhaben lässt. Diese berührenden Gedanken in Textzeilen gehen eine perfekte Verbindung mit der Musik der Sängerin ein.

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.