Die tollsten Momente mit Johnny Logan bei SWR4 LIVE

Der irische Sänger gab seine berühmtesten Hits "What's Another Year", "Hold Me Now" oder "Why Me?" zum Besten. Das Publikum war von Johnny Logan, dem zweimaligen Gewinner des Eurovision Song Contests, einfach nur begeistert. Hier gibt es die schönsten Bilder.

Sein Konzert begann Johnny Logan im Emmerich-Smola-Saal des SWR Studios in Kaiserslautern mit seinem Song "What's an Another Year". Das Lied sang er zunächst auf Deutsch, wechselte dann ins Spanische und dann sang er das Lied auf Englisch. 1980 gewann er damit den Eurovision Song Contest in Den Haag. Mit seinen gefühlvollen Liedern berührte Johnny Logan das Publikum bei SWR4 LIVE in Kaiserslautern. SWR Torsten Silz Natürlich gab es auch irische Klänge zu hören. Der Sänger präsentierte den Song "Galway Girl" und griff dabei ordentlich in die Gitarrensaiten. SWR Torsten Silz Begleitet wurde Logan von einem Gitarristen und einem Keyboarder. SWR Torsten Silz Zwischen seinen Liedern unterhielt Logan das Publikum mit Anekdoten und Witzen in einem lebendigen Mix aus Deutsch und Englisch. SWR Torsten Silz Die 200 Zuschauer*innen hatten den Besuch des Konzerts bei einem SWR4 Gewinnspiel gewonnen. SWR Torsten Silz Durch den Konzertabend führte SWR4 Moderatorin Christiane Spohn. Im Interview erzählte Logan, wie wichtig ihm die Verbindung zu seinem Publikum ist und wie sehr er das vermisst hat. SWR Torsten Silz Alle seine Lieder erzählen eine persönliche Geschichte, sagte Logan. Und diese Emotionen spührte auch das Publikum. Nach "Hold Me Now" hielt es keinen mehr auf seinem Stuhl. SWR Torsten Silz Logan kam seinen Fans nicht nur mit seinem Gesang nahe, er begrüßte die Fans in der ersten Reihe auch persönlich. SWR Torsten Silz Ein Abend voller Musik, voller Emotionen und ganz viel Liebe. SWR Torsten Silz Video: Drei Songs vom SWR4 LIVE Konzert mit Johnny Logan