Die besten Videos der Stars beim SWR4 Schlagerfest

Beatrice Egli, Michelle, Bernhard Brink und die Münchener Freiheit haben dem Publikum am Technik Museum Speyer mit ihren Songs eingeheizt. Schauen Sie sich hier ihre Auftritte an!

Power und gute Laune mit Beatrice Egli

Die Schweizer Sängerin Beatrice Egli hat mit ganz viel Energie und guter Laune für pure Freude beim SWR4 Schlagerfest gesorgt. Das Konzert fand im Rahmen des SWR Sommerfestivals in Speyer statt. Mit dabei hatte Sie Hits wie "Samstagnacht", "Ganz egal" und die besondere Version ihres Songs "Kick im Augenblick vs. On the floor".

Die Münchener Freiheit bringt das Publikum zum Feiern

Sonnenschein, die Münchener Freiheit und ihre Lieder haben beim SWR4 Schlagerfest die Zuschauer begeistert! Bei ihren Songs "Tausendmal Du", "Herzschlag ist der Takt" und "Ohne Dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)" wurde mitgeklatscht, mitgesungen und unter freiem Himmel gefeiert. Was für ein Erlebnis!

Partystimmung mit Michelle beim SWR4 Schlagerfest

Schlagersängerin Michelle hat in Speyer ihre aktuelle Single "Romeo und Julian" präsentiert und tanzte bei ihren Hits "Hast du Lust" sowie "Und heut' Nacht will ich tanzen" mit dem Publikum. Sie ist einfach eine begnadete Künstlerin mit ganz viel Power! Das ist auch auf den Fotos des Events zu sehen.

Bernhard Brink heizt Speyer ein

"Der Schlagertitan" Bernhard Brink hat neue und altbekannte Hits mit nach Speyer gebracht. Seine aktuelle Single "Du und Ich" wurde gefeiert, bei dem Titel "Lieder an die Liebe" strahlte dem Sänger ein Lichtermeer aus dem Publikum entgegen und mit seinem Hit "100 Millionen Volt" heizte er den Zuschauern richtig ein.