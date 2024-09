Tickets gewinnen für den SWR4 Promitalk mit Chako Habekost

Der Comedian Chako Habekost kommt am Sonntag, den 29. September, zu Assenheimers Promitalk beim SWR4 Festival in Wörth am Rhein. Die Tickets für die begehrten Plätze gibt es nur zu gewinnen.

Der Mannheimer Comedian, Sänger und Buchautor Christian "Chako" Habekost ist Entertainer durch und durch. In seinem Terminkalender finden sich Buchlesungen, seine Comedy-Auftritte und die vorweihnachtliche "Goschpel-Show". Und dann hat er sich kürzlich noch für ein Herzensprojekt Zeit freigeräumt. Als großer Fan der Asterix-Comics hat er den aktuellen Band von "Asterix babbelt pälzisch" in Mundart übersetzt. Beim SWR4 Festival führt Jörg Assenheimer seine spannenden Promi-Gespräche live vor Publikum. Am Festivalsonntag ist um 15 Uhr Chako Habekost in der Friedenskirche in Wörth am Rhein zu Gast – und Sie können mit einer Begleitung dabei sein. Füllen Sie einfach das Formular aus und mit etwas Glück werden Sie ausgelost. Sie können vom 23.9.2024 um 18 Uhr bis zum 26.9.2024 um 6 Uhr am Gewinnspiel teilnehmen.