Volks-Rock'n'-Roller Andreas Gabalier macht mit seiner Show Halt auf der Freilichtbühne Loreley in St. Goarshausen. Seien Sie dabei!

Datum: Freitag, 7. Juni 2024 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Freilichtbühne Loreley

Auf der Loreley 0

56348 Bornich

Unvergessene Momente mit Andreas Gabalier

"Live unterwegs zu sein ist für mich unbezahlbar schöne Lebenszeit! Ich bin einfach nur dankbar, dass meine Fans mich so grandios unterstützen und wir so unglaublich viele großartige Momente miteinander teilen können!", sagt Sänger Andreas Gabalier.

Er zählt zu den populärsten und erfolgreichsten Musikern und Entertainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie dürfen also auf eine tolle Show auf der Loreley Freilichtbühne in St. Goarshausen gespannt sein.

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.